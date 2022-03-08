В посольстве прокомментировали запрет США на ввоз энергоносителей из РФ

В посольстве России в США заявили: решение США о запрете импорта российских энергоносителей демонстрирует, что санкционное давление на РФ перешло все границы политического и экономического смысла, сообщает ТАСС.

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Комментируя решение президента США Джо Байдена, в дипведомстве отметили, что граждане США и так уже столкнулись с ростом цен на бензин, электроэнергию и отопление, а от решения своих властей пострадают еще больше. В посольстве подчеркнули, что России есть куда перенаправить свою высококачественную и конкурентоспособную продукцию.

Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Так, к ввозу в США запрещена сырая нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольная продукция.

Между тем Американская автомобильная ассоциация сообщила о рекордном росте цены на бензин в США, она достигла $4,17 за галлон.