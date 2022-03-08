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15 минут назад

Путин поручил запретить в 2022 году вывоз и ввоз в Россию части продукции

Lenta.ruLenta.ru

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить до 31 декабря 2022 года запрет на вывоз за пределы РФ и ввоз в страну продукции и сырья по перечням, которые определит правительство. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на указ.

Путин поручил запретить вывоз и ввоз в Россию части продукции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также президент поручил правительству за два дня определить перечни иностранных государств, в которые будет запрещен ввоз определенной продукции и сырья.

Ранее Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Законопроект допускает введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в 2022 году, а также организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года.

Политика,Владимир Путин,
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