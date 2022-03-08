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8 минут назад

Путин подписал пакет мер по поддержке граждан и бизнеса

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Президент России Владимир Путин подписал закон о пакете мер поддержки населения и бизнеса в условиях иностранных санкций. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на портал правовой информации.

Путин подписал пакет мер по поддержке граждан и бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе сообщается, что кабмин получает право назначать размер соцдоплаты к пенсии выше уровня, установленного в законе. Кроме того, правительство сможет индексировать социальные пенсии, определять особенности правового регулирования социальной сферы.

Назван размер новых пособий на детей для бедных семей

Закон коснулся также такого института, как кредитные каникулы. Физические лица, представители малого и среднего бизнеса, чей доход упал более, чем на 30%, смогут обратиться к кредиторам в период с 1 марта по 30 сентября 2022 года.

Если кредитный договор был заключен до 1 марта этого года, а размер кредита не выше установленного властями предельного уровня, они, возможно, получат отсрочку платежей по кредиту на срок до шести месяцев.

В рамках закона также допускается введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса и сферы IT.

Медицинские организации, говорится в документе, получают возможность закупки большего количества необходимых им товаров через электронный запрос котировок. Они смогут, по решению учредителей, покупать в упрощенном порядке разнообразные расходные материалы, медицинские препараты и изделия.

Центробанку РФ предоставлена возможность в 2022 году ограничивать финансовым организациям операции и сделки на срок не более шести месяцев. Эта норма, как отмечается в документе, необходима для «обеспечения финансовой стабильности».

Политика,Владимир Путин,Банк России,
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