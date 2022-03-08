Путин подписал пакет мер по поддержке граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о пакете мер поддержки населения и бизнеса в условиях иностранных санкций. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на портал правовой информации.

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В документе сообщается, что кабмин получает право назначать размер соцдоплаты к пенсии выше уровня, установленного в законе. Кроме того, правительство сможет индексировать социальные пенсии, определять особенности правового регулирования социальной сферы.

Закон коснулся также такого института, как кредитные каникулы. Физические лица, представители малого и среднего бизнеса, чей доход упал более, чем на 30%, смогут обратиться к кредиторам в период с 1 марта по 30 сентября 2022 года.

Если кредитный договор был заключен до 1 марта этого года, а размер кредита не выше установленного властями предельного уровня, они, возможно, получат отсрочку платежей по кредиту на срок до шести месяцев.

В рамках закона также допускается введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса и сферы IT.

Медицинские организации, говорится в документе, получают возможность закупки большего количества необходимых им товаров через электронный запрос котировок. Они смогут, по решению учредителей, покупать в упрощенном порядке разнообразные расходные материалы, медицинские препараты и изделия.