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1 час назад

Кадыров рассказал о заветной мечте принять участие в операции на Украине

Lenta.ruLenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что мечтает лично поехать в Киев, чтобы принять участие в спецоперации по демилитаризации Украины. Соответствующее видео опубликовано в Telegam-канале советника Кадырова Умара Даудова.

Кадыров рассказал о заветной мечте принять участие в операции на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Даудов подчеркивает, что народ Чечни старается во всем поддерживать своих бойцов.

«На данном видео один из таких моментов. Рамзан Ахматович во время видеосвязи сообщил что все жители Республики молятся за наших ребят, раздают милостыню», — заявил он.

Ранее Кадыров рассказал, что чеченские бойцы на Украине практически не встречают ожесточенного сопротивления и проводят зачистку согласно графику.

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Политика,Рамзан Кадыров,
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