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8 минут назад

Появились подробности о состоянии Жириновского

Илья Родин

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается тяжелым. Динамика отрицательная. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Появились подробности о состоянии Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лидер ЛДПР находится в медикаментозной коме. Политик постоянно подключён к аппарату ИВЛ. Сатурация у Владимира Вольфовича с 96% опускается до 88%. Лабораторные анализы в норме за исключением нескольких показателей», - пишут журналисты канала.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

На сайте ЛДПР о состоянии здоровья главы партии не сообщается, но опубликовано поздравление с 8 марта от его имени.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что состояние Жириновского ухудшилось, он находится на аппарате ИВЛ.

Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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