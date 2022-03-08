Появились подробности о состоянии Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается тяжелым. Динамика отрицательная. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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«Лидер ЛДПР находится в медикаментозной коме. Политик постоянно подключён к аппарату ИВЛ. Сатурация у Владимира Вольфовича с 96% опускается до 88%. Лабораторные анализы в норме за исключением нескольких показателей», - пишут журналисты канала.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

На сайте ЛДПР о состоянии здоровья главы партии не сообщается, но опубликовано поздравление с 8 марта от его имени.