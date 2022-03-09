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35 минут назад

Песков разъяснил вопросы с признанием статусов Крыма и ЛНР и ДНР

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Крым — это российский регион, а Луганская и Донецкая народные республики — суверенные государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков разъяснил вопросы с признанием статусов Крыма и ЛНР и ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с журналистами он напомнил, что Кремль неоднократно сообщал о своей позиции и доводил до сведения украинской стороны и многочисленных собеседников российского президента.

«Крым — российский регион, нужно знать это и де-факто, и де-юре», — цитирует Пескова РИА Новости.

Говоря об ЛНР и ДНР, пресс-секретарь президента России отметил, что это суверенные, независимые государства, признанные Россией.

Ранее Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса.

В интервью американскому телеканалу ABC News он также отметил, что «охладел» к идее вступления Украины в НАТО.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Политика,Дмитрий Песков,НАТО,
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