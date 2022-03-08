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20 минут назад

Небензя объяснил отказ Зеленского выпустить мирных жителей в Россию

Илья Родин

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины всячески мешают эвакуации населения на территорию России, так как боятся, что беженцы расскажут о преступлениях киевского режима. Об этом пишут РИА «Новости».

Небензя объяснил отказ Зеленского выпустить мирных жителей в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам понятно, что киевский режим всеми доступными и недоступными методами всячески препятствует выходу желающих мирных граждан, иностранцев в Россию, поскольку боится, что люди, оказавшись на свободе, расскажут правду о действиях украинских радикалов, как это делают те, кому удалось вырваться из рук этих радикалов», - полагает Небензя.

Он уточнил, что имеет в виду рассказ о военных преступлениях украинских радикалов.

«Речь идет об угрозах, запугивании, шантаже физическим насилием, применении оружия против мирных граждан и иностранцев», - подчеркнул постпред.

Ранее сообщалось, что заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обратился с призывом ко все сторонам на Украине дать возможность мирному населению спокойно покинуть зону боевых действий.

Он напомнил, что военнослужащие обязаны обеспечить безопасных проход жителей из районов, охваченных войной, в выбранном ими направлении.

Политика,Мартин Гриффитс,Василий Небензя,ООН,
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