Мединский рассказал об ожиданиях по признанию Крыма, ДНР и ЛНР со стороны Украины

"Мне бы не хотелось комментировать то, что говорит украинская сторона во время переговоров и после них. Мы согласились не предавать это огласке. Но, по их словам, это "практически" невозможно. На мой взгляд, между [совсем] "невозможно" и "практически невозможно" большая разница. Оба вопроса имеют первостепенное значение для России, для россиян и, разумеется, для позиции нашей делегации. Надеюсь, рано или поздно мы найдем решение", - сказал он.