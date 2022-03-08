Мединский рассказал об ожиданиях по признанию Крыма, ДНР и ЛНР со стороны Украины

Россия надеется на то, что рано или поздно удастся найти решение с Украиной по вопросу признания российского суверенитета над Крымом, а также независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в интервью RT заявил помощник президента и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
"Мне бы не хотелось комментировать то, что говорит украинская сторона во время переговоров и после них. Мы согласились не предавать это огласке. Но, по их словам, это "практически" невозможно. На мой взгляд, между [совсем] "невозможно" и "практически невозможно" большая разница. Оба вопроса имеют первостепенное значение для России, для россиян и, разумеется, для позиции нашей делегации. Надеюсь, рано или поздно мы найдем решение", - сказал он.
По словам Мединского, российская сторона 6 марта подготовила порядка 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, однако эвакуация сорвалась из-за действий украинских военных.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. Первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. После встречи обе стороны заявили о неких точках соприкосновения, которые можно обсуждать. Второй раунд переговоров состоялся 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров и возможном временном прекращении огня. 7 марта в Брестской области Белоруссии состоялся третий раунд переговоров России и Украины.