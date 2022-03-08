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36 минут назад

Путин дал обещание российским срочникам

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие срочной службы не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на территории Украины. Дополнительного призыва резервистов из запаса также не предвидится. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин дал обещание российским срочникам
Фото: ReutersReuters

«Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса», — сообщил глава российского государства.

Путин подчеркнул, что с поставленными задачами на территории Украины справляются профессиональные военные. Он уверен, что российские военнослужащие «обеспечат мир и безопасность для своего народа». Кроме того, российский лидер выразил особую благодарность женщинам, которые несут службу в рядах Вооруженных Сил России.

«Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооружённых Сил России. Спасибо вам за верность Отечеству», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом рассказал о ходе организованной им специальной военной операции на территории Украины. Он заявил, что приостановит движение российских войск в том случае, если Киев прекратит бой.

Путин назвал условия приостановки спецоперации на Украине

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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