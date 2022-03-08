Путин дал обещание российским срочникам

Президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие срочной службы не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на территории Украины. Дополнительного призыва резервистов из запаса также не предвидится. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса», — сообщил глава российского государства.
Путин подчеркнул, что с поставленными задачами на территории Украины справляются профессиональные военные. Он уверен, что российские военнослужащие «обеспечат мир и безопасность для своего народа». Кроме того, российский лидер выразил особую благодарность женщинам, которые несут службу в рядах Вооруженных Сил России.
«Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооружённых Сил России. Спасибо вам за верность Отечеству», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом рассказал о ходе организованной им специальной военной операции на территории Украины. Он заявил, что приостановит движение российских войск в том случае, если Киев прекратит бой.