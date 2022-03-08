Путин дал обещание российским срочникам

Президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие срочной службы не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на территории Украины. Дополнительного призыва резервистов из запаса также не предвидится. Об этом говорится на сайте Кремля.

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«Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса», — сообщил глава российского государства.

Путин подчеркнул, что с поставленными задачами на территории Украины справляются профессиональные военные. Он уверен, что российские военнослужащие «обеспечат мир и безопасность для своего народа». Кроме того, российский лидер выразил особую благодарность женщинам, которые несут службу в рядах Вооруженных Сил России.

«Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооружённых Сил России. Спасибо вам за верность Отечеству», — отметил он.