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2 часа назад

Небензя объяснил нежелание Киева отпускать украинцев в Россию

Lenta.ruLenta.ru

Украина всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России. Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Небензя объяснил нежелание Киева отпускать украинцев в Россию
Фото: ТАССТАСС

В качестве примера дипломат рассказал, что радикалы в украинской Волновахе получили приказ стрелять по ногам жителям, которые направятся к гуманитарным коридорам. Небензя объяснил такие действия опасениями Киева, что беженцы могут рассказать о преступлениях украинского режима.

Россия объявила начало «режима тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя 10:00 по московскому времени 8 марта. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинские власти отказались от открытия гуманитарных коридоров, которые предложила Москва. Она призвала Россию согласиться на выезд людей через гуманитарные коридоры на украинскую территорию.

Политика,Ирина Верещук,Василий Небензя,ООН,
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