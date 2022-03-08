Небензя объяснил нежелание Киева отпускать украинцев в Россию

Украина всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России. Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

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В качестве примера дипломат рассказал, что радикалы в украинской Волновахе получили приказ стрелять по ногам жителям, которые направятся к гуманитарным коридорам. Небензя объяснил такие действия опасениями Киева, что беженцы могут рассказать о преступлениях украинского режима.