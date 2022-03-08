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41 минуту назад

Путин анонсировал новые выплаты для семей с детьми

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин анонсировал, что с 1 апреля в РФ будет введена новая выплата для семей с низким доходов, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин анонсировал новые выплаты для семей с детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — сообщил он.

Первые выплаты семьи получат в мае, информации об их размере пока нет.

Владимир Путин сделал соответствующее заявление в своем поздравлении женщинам к 8-му Марта. Он напомнил, что в России уже действуют ежемесячные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами с детьми в возрасте до семи лет включительно. Государственную помощь получают также одинокие родители, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.

Год назад по инициативе главы российского государства были установлены ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет для малоимущих семей. Эти выплаты назначаются в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума при учете имущества и доходов заявителей.

Путин отметил, что государство «будет делать все для поддержки семьи», это «безусловный приоритет». Он поблагодарил женщин, которые работают в поликлиниках, больницах и на «скорой помощи». По его словам, в последние два года они работают в непростых условиях и с огромными нагрузками. Отдельные слова уважения он посвятил женщинам, которые несут службу в рядах Вооруженных Сил России.

Правительство захотело повышать пенсии несколько раз в год

Политика,Владимир Путин,
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