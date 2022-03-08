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1 час назад

Путин исключил участие срочников в спецоперации на Украине

Ura.RuUra.Ru

Военнослужащие срочной службы и резервисты не задействованы и не будут задействованы при проведении спецоперации России на Украине. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время поздравления женщин с 8 марта.

Путин исключил участие срочников в спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», — заверил президент.

Видеообращение Путина опубликовано на официальном сайте Кремля. По мнению главы государства, профессиональные военные «надежно обеспечат безопасность и мир для народа России».

Президент отдельно обратился к женщинам, чьи близкие участвуют в спецоперации на Украине.

«Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», — заключил он.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города

Политика,Владимир Путин,
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