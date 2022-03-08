Путин поздравил российских женщин с 8 марта

«Дорогие наши женщины! 8 Марта — один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! И хочу пожелать, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом, чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям», — сказал Путин в обращении к Российским женщинам.