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1 час назад

Путин поздравил российских женщин с 8 марта

Ura.RuUra.Ru

Президент России Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта. Видеопоздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Дорогие наши женщины! 8 Марта — один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! И хочу пожелать, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом, чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям», — сказал Путин в обращении к Российским женщинам.

Президент подчеркнул, что сейчас «мы живем в сложное время». Глава РФ напомнил о военных конфликтах, экономических санкциях и борьбе с пандемией COVID-19.

«Но даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновляла», — добавил президент.

Отдельно Путин обратился к женщинам-медикам, работающих в последние два года «в очень непростых условиях».

«Сердечно вас благодарю», — сказал он.

Также президент отметил женщин военных.

«Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных Сил России. Спасибо вам за верность Отечеству», — заключил он.

Политика,Владимир Путин,
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