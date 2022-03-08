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20 минут назад

Новак сообщил о готовящейся провокации на ГТС Украины

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Александр Новак заявил, что Россия располагает сведениями о подготовке провокации против газотранспортной системы Украины. Конкретно — против газоперекачивающих станций, передает ТАСС.

Новак сообщил о готовящейся провокации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вице-премьер предупредил, что это крайне опасно и что Россия в этом не заинтересована.

Новак также прокомментировал фейки о том, что российские военные якобы атаковали Запорожскую АЭС. По его словам, российские вооруженные силы работают во взаимодействии с украинскими специалистами, работающими на станции.

Новак отметил, что поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ, о ситуации информируется руководство этой организации.

Политика,Александр Новак,МАГАТЭ,
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