Новак сообщил о готовящейся провокации на Украине

Александр Новак заявил, что Россия располагает сведениями о подготовке провокации против газотранспортной системы Украины. Конкретно — против газоперекачивающих станций, передает ТАСС.

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Вице-премьер предупредил, что это крайне опасно и что Россия в этом не заинтересована.

Новак также прокомментировал фейки о том, что российские военные якобы атаковали Запорожскую АЭС. По его словам, российские вооруженные силы работают во взаимодействии с украинскими специалистами, работающими на станции.