Мединский: ожидания России от переговоров с Украиной не оправдались

Переговоры российской и украинской стороны об урегулировании ситуации на Украине будут продолжены, хотя ожидания от них не оправдались. Об этом заявил понедельник глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский после окончания третьего раунда переговоров с Украиной.