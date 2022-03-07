Мединский: ожидания России от переговоров с Украиной не оправдались

Переговоры российской и украинской стороны об урегулировании ситуации на Украине будут продолжены, хотя ожидания от них не оправдались. Об этом заявил понедельник глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский после окончания третьего раунда переговоров с Украиной.
"Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаги вперед. Переговоры будут продолжены", - сказал он.
РФ поставила ребром вопрос о гуманитарных коридорах перед украинской делегацией, сообщил он.
Мединский выразил надежду, что гуманитарные коридоры заработают во вторник.
РФ надеялась подписать на переговорах с Украиной хотя бы протокол, но ничего подписать не удалось, отметил он .