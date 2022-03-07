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46 минут назад

Мединский заявил, что ожидания России от переговоров с Украиной не оправдались

ТАССТАСС

Переговоры российской и украинской стороны об урегулировании ситуации на Украине будут продолжены, хотя ожидания от них не оправдались. Об этом заявил понедельник глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский после окончания третьего раунда переговоров с Украиной.

Мединский: ожидания России от переговоров с Украиной не оправдались
Фото: ТАССТАСС

"Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаги вперед. Переговоры будут продолжены", - сказал он.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился

РФ поставила ребром вопрос о гуманитарных коридорах перед украинской делегацией, сообщил он.

Мединский выразил надежду, что гуманитарные коридоры заработают во вторник.

РФ надеялась подписать на переговорах с Украиной хотя бы протокол, но ничего подписать не удалось, отметил он .

Политика,Владимир Мединский,
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