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19 минут назад

A Haber: Эрдоган заявил Путину о возможности вести торговлю в рублях

Газета.RuГазета.Ru

В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова вести торговлю с Москвой в «рублях, золоте, юанях» в дополнение к другим валютам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал A Haber.

Эрдоган заявил Путину о возможности вести торговлю в рублях
Фото: ReutersReuters

«Появились подробности вчерашних переговоров президента Эрдогана с Путиным. Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать «доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле», а российский лидер в свою очередь даст указание об отправке 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море», — говорится в сообщении телеканала.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова ранее назвала несколько факторов, которые замедляют падение рубля в среднесрочной перспективе в условиях напряженной геополитической ситуации и введенных санкций. По ее словам, продолжающийся рост мировых цен на нефть и газ способствует увеличению российского экспорта и валютной выручки.

Также, как утверждает финансист, существует определенный запас прочности даже в замороженных резервах Центрального банка России (ЦБ РФ). Фонд национального благосостояния имеет золотовалютные запасы почти $114 млрд. Также Финогенова добавила, что экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, что сыграет роль «подушки безопасности».

5 марта сообщалось, что Банк России разработал программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Регулятор отмечает, что на поддержку малого и среднего бизнеса будет выделено 500 млрд рублей. В общем выделенная сумма составит 675 млрд рублей — с учетом программы стимулирования кредитования.

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