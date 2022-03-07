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11 минут назад

Канада вводит санкции против нескольких россиян

Елена Прошина

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции, что в ближайшее время список российских официальных лиц, которые попадают под санкции Оттавы в связи с проведением Россией операции на Украине, расширится еще на десять человек. Об этом пишет ТАСС.

Канада вводит санкции против нескольких россиян
Фото: ReutersReuters

«Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек, причастных к этому необоснованному вторжению. В список входят бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники, олигархи и сторонники российского руководства», - рассказал Трюдо.

Канадский премьер-министр не назвал, кто конкретно попадет под санкции. Но пояснил, что все имена находятся в списке, который ранее представил отбывающий в настоящее время тюремный срок в РФ Алексей Навальный.

Ранее агентство сообщало, что Оттава ввела против Москвы три пакета экономических санкций. Рестрикции затронули как компании, так и физических лиц.

Под ограничительные меры попали заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие высокопоставленные российские чиновники.

Также санкции коснулись ключевых менеджеров «двух важных компаний энергетического сектора России - «Роснефти» и «Газпрома».

Политика,Алексей Навальный,Александр Беглов,Джастин Трюдо,Сергей Собянин,Дмитрий Медведев,Роснефть,Газпром,Совет безопасности РФ,
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