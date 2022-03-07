Канада вводит санкции против нескольких россиян

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции, что в ближайшее время список российских официальных лиц, которые попадают под санкции Оттавы в связи с проведением Россией операции на Украине, расширится еще на десять человек. Об этом пишет ТАСС.

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«Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек, причастных к этому необоснованному вторжению. В список входят бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники, олигархи и сторонники российского руководства», - рассказал Трюдо.

Канадский премьер-министр не назвал, кто конкретно попадет под санкции. Но пояснил, что все имена находятся в списке, который ранее представил отбывающий в настоящее время тюремный срок в РФ Алексей Навальный.

Ранее агентство сообщало, что Оттава ввела против Москвы три пакета экономических санкций. Рестрикции затронули как компании, так и физических лиц.