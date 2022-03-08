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1 час назад

Кадыров сообщил об успехах чеченского спецназа на Украине

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Спецподразделения Росгвардии России по Чечне продвинулись глубже внутрь Украины. Об этом в своем Telegram заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Кадыров рассказал о действиях чеченского спецназа на Украине
Фото: ТАССТАСС

По его словам, командир ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев сообщил, что спецназовцы «не встречают ожесточенного сопротивления бандеровцев».

«Зачистка территории от преступных элементов идет согласно план-графику», — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что чеченский спецназ покарает всех, кто убивал мирных людей в Донбассе и Одессе.

«У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных — тех, кто давал присягу народу Украины», — заявил он.

Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. В ходе нее Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил президент России Владимир Путин.

Глава Чечни заявил о готовых освободить Украину «бойцах рода Кадыровых»

Политика,Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Росгвардия,
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