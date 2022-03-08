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52 минуты назад

Небензя рассказал, с чем у него ассоциируется буква Z

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Буква Z, которая нанесена на российскую технику на Украине, ассоциируется у постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы со словом «звери». Своими мыслями по этому поводу поделился постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя рассказал, с чем у него ассоциируется буква Z
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он интерпретировал букву Z на российской военной технике, которая сейчас находится на Украине, как „звери“. У нас свое мнение о том, кто является зверьми. В частности — (это) те представители вооруженных сил Украины и национальных батальонов, которые на протяжении 8 лет утюжили мирное население Донбасса. Обстрелы Луганска, Донецка продолжаются и сейчас», — сказал Небензя в ответ на слова Кислицы, сообщило РИА «Новости».

Ранее в Минобороны России рассказали значение букв Z и V на военной технике, участвующей в спецоперации на Украине. Символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена».

Политика,Василий Небензя,Минобороны России,ООН,
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