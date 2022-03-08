Небензя рассказал, с чем у него ассоциируется буква Z

«Он интерпретировал букву Z на российской военной технике, которая сейчас находится на Украине, как „звери“. У нас свое мнение о том, кто является зверьми. В частности — (это) те представители вооруженных сил Украины и национальных батальонов, которые на протяжении 8 лет утюжили мирное население Донбасса. Обстрелы Луганска, Донецка продолжаются и сейчас», — сказал Небензя в ответ на слова Кислицы, сообщило РИА «Новости».