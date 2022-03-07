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27 минут назад

Медведев «поздравил» европейцев с рекордной ценой на газ

Елена Прошина

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронически «поздравил» чиновников европейских государств в связи с решением остановить введение в строй газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА «Новости».

Медведев «поздравил» европейцев с рекордной ценой на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надёжно защитились от коварных русских и проекта "Северный поток 2"», - заявил Медведев.

Поводом для такого высказывания явилась просьба журналистов прокомментировать резкий рост цен на газ на европейском рынке.

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ТАСС пишет, что цена голубого топлива постоянно растет. В ходе сегодняшних торгов она приблизилась к $3 900 за 1 тыс. куб. м.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 4 марта, цена газ составляла $2170,2 за 1 тыс. куб. м. В то время, как весной прошлого года она колебалась от $250 до $300 за тысячу кубов.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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