Медведев «поздравил» европейцев с рекордной ценой на газ

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронически «поздравил» чиновников европейских государств в связи с решением остановить введение в строй газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА «Новости».

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«Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надёжно защитились от коварных русских и проекта "Северный поток 2"», - заявил Медведев.

Поводом для такого высказывания явилась просьба журналистов прокомментировать резкий рост цен на газ на европейском рынке.

ТАСС пишет, что цена голубого топлива постоянно растет. В ходе сегодняшних торгов она приблизилась к $3 900 за 1 тыс. куб. м.