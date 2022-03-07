Правительство России утвердило список недружественных стран

Правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина .

Утвержденный список возглавляют США, Канада и страны Евросоюза , а также Великобритания с ее территориями: Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар. Также названы Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

В документе говорится, что российские граждане и компании могут расплатиться в рублях по валютным обязательствам перед кредиторами из перечисленных недружественных государств. С этой целью должник просит российский банк открыть специальный рублевый счет «С» на имя зарубежного кредитора, на который перечислит выплаты в рублевом эквиваленте по курсу Центробанка на день платежа.