Захарова опубликовала появившийся фейк о запрете выезда из России

В социальных сетях появился документ, согласно которому женщинам и мужчинам с 15 до 72 лет могут запретить выезд из России. Документ якобы издан от имени Министерства иностранных дел Российской Федерации и подписан главой ведомства Сергеем Лавровым.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Копию этого поддельного документа на странице в своем Telegram-канале публикует директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с пометкой Fake.

«Уже не знают, что придумать», — прокомментировала фейк Мария Захарова.