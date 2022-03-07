Захарова опубликовала появившийся фейк о запрете выезда из России

В социальных сетях появился документ, согласно которому женщинам и мужчинам с 15 до 72 лет могут запретить выезд из России. Документ якобы издан от имени Министерства иностранных дел Российской Федерации и подписан главой ведомства Сергеем Лавровым.
Копию этого поддельного документа на странице в своем Telegram-канале публикует директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с пометкой Fake.
«Уже не знают, что придумать», — прокомментировала фейк Мария Захарова.
У поддельного приказа нет номера и даты. Министр иностранных дел Сергей Лавров не уполномочен на такие запреты, указывают эксперты. Кроме того, лингвистическая конструкция фейка не свойственна носителю русского языка. Например, выражение «выток рабочей силы» просто не существует в русском языке.