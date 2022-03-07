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38 минут назад

МИД РФ: в Германии идёт кампания по демонизации России

News.ruNews.ru

Директор Третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин сообщил РИА Новости, что в Германии развёрнута широкомасштабная «кампания по демонизации России». По его словам, идёт травля всего русского, а также фиксируются случаи оскорблений русскоязычных граждан.

МИД РФ: в Германии идет кампания по демонизации России
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Развёрнута массированная кампания по демонизации России, фиксируются случаи немотивированных оскорблений российских граждан и русскоязычных соотечественников, — сказал дипломат.

Накануне глава МВД Германии Нэнси Фезер выступила против дискриминации русскоязычного населения ФРГ. Она также осудила агрессию в отношении людей с российскими корнями. Министр добавила, что власти будут защищать всех людей и все учреждения в Германии.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков ранее напомнил, что россияне могут рассчитывать на защиту государства и юридическую помощь, если они столкнутся с дискриминацией или ущемлением прав человека за границей. Он предложил россиянам фиксировать случаи травли и транслировать свои истории на международных площадках.

Парламентарий также не исключил вероятность того, что Россия может ввести санкции против виновных, если ущемление прав человека было вопиющим. Новиков назвал происходящее «полным произволом» и отметил, что россияне нередко сталкиваются с предвзятым отношением за рубежом.

Политика,Нэнси Фезер,Дмитрий Новиков,МИД России,Госдума,
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