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18 минут назад

Депутат предложил запретить въезд уехавшим из России актерам и олигархам

Елена Прошина

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести ограничительные меры по отношению к предпринимателям и представителям шоубизнеса, которые покинули РФ после начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Депутат предложил запретить въезд уехавшим из России актерам и олигархам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю, что нужна технология блокировки возврата "сбежавших гастролёров". Те, кто в ответственное время покидают свою страну, видимо, считают своей родиной другое государство.Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал», - заявил депутат.

Он напомнил, что другие государства давно уже ввели практику строгого запрета на любую коммерческую деятельность «таких гастролеров». По его мнению, в сложное время необходимо единство и общая созидательная работа «ради развития и укрепления России»

Хамзаев подчеркнул, что не стоит более церемониться с теми, кто «своим вирусом пытается дестабилизировать общую атмосферу».

«Некоторые деятели искусств, блогеры и олигархи предпочли родине "островки счастья" в других странах. Зарабатывают деньги тут, а убегают при первых сложностях. Нет лучшего времени, чем отделить зерна от плевел», - полагает он.

Отмечается, что РФ с 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Основной задачей российских войск является защита «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Политика,Султан Хамзаев,Единая Россия,Госдума,
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