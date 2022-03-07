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11 минут назад

Высланные из США российские дипломаты вылетели в Москву

News.ruNews.ru

В постпредстве РФ при ООН сообщили, что 12 российских дипломатов, которых США обвинили в шпионаже и решили выслать, вылетели с семьями из Нью-Йорка в Москву. Отмечается, что всего страну покинули около 50 человек. Для этих целей был организован специальный вывозной рейс, сообщает РИА Новости.

Высланные из США российские дипломаты вылетели в Москву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пресс-секретарь постпредства США при ООН Оливия Далтон назвала высылаемых дипломатов «оперативными сотрудниками разведки РФ». Сотрудников дипмиссии объявили персонами нон грата, они должны были покинуть страну до 7 марта.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан при этом заявил, что необходимо поддерживать канал связи с российским президентом Владимиром Путиным на фоне происходящего на Украине. Он призвал Запад не отказываться от разговора с Москвой. Он также отметил важность обеспечения безопасности АЭС на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Запад шокирован специальной операцией России на Украине из-за того, что события на Донбассе не освещались. Она уточнила, что люди просто не знали, что происходило на востоке Украины из-за молчания западных СМИ. Всё это время, по словам дипломата, людям рассказывали о несчастном киевском режиме.

Политика,Жан-Ив Ле Дриан,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,ООН,
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