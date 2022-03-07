Высланные из США российские дипломаты вылетели в Москву

В постпредстве РФ при ООН сообщили, что 12 российских дипломатов, которых США обвинили в шпионаже и решили выслать, вылетели с семьями из Нью-Йорка в Москву. Отмечается, что всего страну покинули около 50 человек. Для этих целей был организован специальный вывозной рейс, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь постпредства США при ООН Оливия Далтон назвала высылаемых дипломатов «оперативными сотрудниками разведки РФ». Сотрудников дипмиссии объявили персонами нон грата, они должны были покинуть страну до 7 марта.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан при этом заявил, что необходимо поддерживать канал связи с российским президентом Владимиром Путиным на фоне происходящего на Украине. Он призвал Запад не отказываться от разговора с Москвой. Он также отметил важность обеспечения безопасности АЭС на Украине.