В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
36 минут назад

Глава Чечни заявил о готовых освободить Украину «бойцах рода Кадыровых»

Елена Прошина

Бойцы чеченского специального отряда «Ахмат» готовы отправиться на Украину для оказания помощи и освобождения её народа, сообщил в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни заявил о готовых освободить Украину «бойцах рода Кадыровых»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в их числе «более 60 человек из рода Кадыровых». По словам политика, бойцов удерживает лишь отсутствие приказа.

«Командиром спецназа является мой дорогой брат, боевой офицер Абусупьян Вайханов <...>. В спецоперации на Украине уже принимают участие родные, двоюродные и троюродные братья тех, кто верой и правдой служит в СОБР «Ахмат», — написал Кадыров.

Он отметил, что при необходимости на Украину могут направить «ещё больше живой силы из рода Кадыровых».

Кадыров показал чеченский спецназ, готовый поехать на Украину

Напомним, на днях глава Чечни обратился к президенту России Владимиру Путину, попросив отдать приказ на взятие украинских городов. По его мнению, ситуация на Украине стала угрозой для всего государства.

«…Я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур», — сообщил он.

Глава Чечни попросил российского лидера «закрыть на все глаза» и завершить военную операцию за день-два ради спасения народа.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители