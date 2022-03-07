Глава Чечни заявил о готовых освободить Украину «бойцах рода Кадыровых»

Бойцы чеченского специального отряда «Ахмат» готовы отправиться на Украину для оказания помощи и освобождения её народа, сообщил в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, в их числе «более 60 человек из рода Кадыровых». По словам политика, бойцов удерживает лишь отсутствие приказа.
«Командиром спецназа является мой дорогой брат, боевой офицер Абусупьян Вайханов <...>. В спецоперации на Украине уже принимают участие родные, двоюродные и троюродные братья тех, кто верой и правдой служит в СОБР «Ахмат», — написал Кадыров.
Он отметил, что при необходимости на Украину могут направить «ещё больше живой силы из рода Кадыровых».
Напомним, на днях глава Чечни обратился к президенту России Владимиру Путину, попросив отдать приказ на взятие украинских городов. По его мнению, ситуация на Украине стала угрозой для всего государства.
«…Я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур», — сообщил он.
Глава Чечни попросил российского лидера «закрыть на все глаза» и завершить военную операцию за день-два ради спасения народа.