В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Минобороны РФ раскрыло масштабную провокацию СБУ против России

Елена Прошина

СБУ и боевики планируют подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить в этом Вооружённые силы России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Минобороны РФ раскрыло масштабную провокацию СБУ против России
Фото: ТАССТАСС

По информации российского военного ведомства, украинские националисты планируют объявить о нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке. Возможно радиоактивное заражение местности в районе города Харьков.

Уточняется, что злоумышленники уже заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке. Кроме того, в Харьков 6 марта прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации, чтобы затем обвинить в этом Россию.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал западные страны из-за отсутствия реакции на планы Москвы наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Он добавил, что ни один западный лидер не высказался по этому вопросу.

«На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса... И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика, реакции на этот анонс», — заявил глава государства.

Зеленский обвинил Запад в отсутствии реакции на действия России

Политика,Владимир Зеленский,Минобороны России,СБУ,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители