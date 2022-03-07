Минобороны РФ раскрыло масштабную провокацию СБУ против России

СБУ и боевики планируют подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить в этом Вооружённые силы России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации российского военного ведомства, украинские националисты планируют объявить о нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке. Возможно радиоактивное заражение местности в районе города Харьков.

Уточняется, что злоумышленники уже заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке. Кроме того, в Харьков 6 марта прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации, чтобы затем обвинить в этом Россию.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал западные страны из-за отсутствия реакции на планы Москвы наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Он добавил, что ни один западный лидер не высказался по этому вопросу.