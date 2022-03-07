Глава МИД Франции захотел диалога с Путиным

Необходимо сохранить каналы связи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана.

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«Совершенно необходимо сохранить каналы связи с Владимиром Путиным», — сообщил он.

Ле Дриан отметил, что Франция «не ведет войну с Россией».

Ранее глава французского Минфина Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз будет вести глобальную экономическую и финансовую войну против России. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на сегодняшний день агрессивные действия против России носят ультраконцентрированный характер. Так он прокомментировал заявление Парижа о стремлении ЕС подавить Москву экономически.