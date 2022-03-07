Кадыров заявил, что его родственники хотят отправиться на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что представители его рода готовы отправиться на Украину в качестве "живой силы". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Кадыров рассказал, что закаленные в бесчисленных количествах спецопераций по нейтрализации особо опасных террористов бойцы СОБР "Ахмат" рвутся на помощь жителям Донбасса.

"Бойцы, среди которых более 60 человек из рода Кадыровых, в полном боевом снаряжении продемонстрировали готовность выдвинуться на помощь украинскому народу в район проведения спецоперации", - написал глава Чечни.

Он отметил, что представители семьи Кадыровых готовы направить на Украину еще больше живой силы из своего рода. По его словам, только отсутствие приказа их держит бойцов в Чечне, но каждый искренне надеется, что ждать осталось недолго.

Ранее Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что готов лично просить российского лидера Владимира Путина об убежище для него. По его словам, "бандеровцы и Европа" не помогут и не спасут украинского президента.