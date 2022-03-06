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33 минуты назад

Путин и премьер Израиля по телефону снова обсудили ситуацию на Украине

ТАССТАСС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в развитие своей субботней встречи провели в воскресенье телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в связи с проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса, в том числе с учетом самых последних контактов Нафтали Беннета с руководителями ряда государств", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Путин и Беннет "условились оставаться на связи".

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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