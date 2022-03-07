Кулеба: Киев хочет прямых переговоров Зеленского и Путина

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев давно настроен на прямые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

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Контакт дипломатов состоится в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации на Украине завершились, которые прошли 6 марта. Они продлились около часа.

Комментируя предстоящую встречу с Ларовым, Кулеба отметил, что настроен на серьезный разговор с российским коллегой, передает ТАСС. Кроме того, по словам украинского министра, он собирается сказать главе МИД России о том, что Киев настроен на прямые переговоры президентов обеих стран.

7 марта состоялся третий раунд переговоров России и Украины в Брестской области Белоруссии. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания от переговоров не оправдались.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, в свою очередь, сказал, что на переговорах были «позитивные подвижки» по вопросу гуманитарных коридоров, но нет пока результатов, которые бы существенно улучшили ситуацию в стране.