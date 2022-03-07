В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Кулеба: Киев хочет прямых переговоров Зеленского и Путина

Газета.RuГазета.Ruиещё 12

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев давно настроен на прямые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Кулеба: Киев хочет прямых переговоров Зеленского и Путина
Фото: ReutersReuters

Ранее днем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу проведут переговоры в рамках дипломатического форума в Анталии.

Контакт дипломатов состоится в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации на Украине завершились, которые прошли 6 марта. Они продлились около часа.

Комментируя предстоящую встречу с Ларовым, Кулеба отметил, что настроен на серьезный разговор с российским коллегой, передает ТАСС. Кроме того, по словам украинского министра, он собирается сказать главе МИД России о том, что Киев настроен на прямые переговоры президентов обеих стран.

7 марта состоялся третий раунд переговоров России и Украины в Брестской области Белоруссии. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания от переговоров не оправдались.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, в свою очередь, сказал, что на переговорах были «позитивные подвижки» по вопросу гуманитарных коридоров, но нет пока результатов, которые бы существенно улучшили ситуацию в стране.

Последние новости
Политика,Михаил Подоляк,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Владимир Мединский,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,МИД Турции,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители