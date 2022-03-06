Путин назвал условие встречи «МАГАТЭ-РФ-Украина»

Президент России Владимир Путин проинформировал главу Франции Эммануэля Макрона, что встреча в формате «МАГАТЭ-РФ-Украина» «может быть полезной». Однако она должна пройти не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране», - говорится в сообщении.
Переговоры Путина и Макрона прошли сегодня.
Во время беседы президент Франции упомянул предложение гендиректора МАГАТЭ о проведении в чернобыльской зоне трехсторонней встречи. Согласно данной инициативе, за стол переговоров должны сесть представители МАГАТЭ России и Украины. Они выработают механизм, обеспечивающий безопасность ядерных объектов на Украине.