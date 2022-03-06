В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
3 часа назад

Путин назвал условие встречи «МАГАТЭ-РФ-Украина»

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин проинформировал главу Франции Эммануэля Макрона, что встреча в формате «МАГАТЭ-РФ-Украина» «может быть полезной». Однако она должна пройти не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назвал условие встречи «МАГАТЭ-РФ-Украина»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Владимир Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране», - говорится в сообщении.

Переговоры Путина и Макрона прошли сегодня.

Во время беседы президент Франции упомянул предложение гендиректора МАГАТЭ о проведении в чернобыльской зоне трехсторонней встречи. Согласно данной инициативе, за стол переговоров должны сесть представители МАГАТЭ России и Украины. Они выработают механизм, обеспечивающий безопасность ядерных объектов на Украине.

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,МАГАТЭ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители