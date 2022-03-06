Музыкант Deep Purple вернул автограф Медведеву в знак протеста из-за Украины

Музыкант группы Deep Purple Дон Эйри вернул автограф заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву в знак протеста против военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети группы.
«Я только что написал Дмитрию Медведеву, вернув автограф, который он подарил мне на ужине в честь Deep Purple во дворце в Горках в марте 2011 года, в знак протеста против ряда его заявлений, сделанных после вторжения», - заявил 73-летний Эйри.
Он также вспомнил, как группа играла в Харькове 20 лет назад и отметил, что «сегодня иной день».
Медведев ранее рассказывал, что является поклонником творчества английской группы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Операция началась после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи. Ряд стран Запада заявил, что вводит санкции против российских физических и юридических лиц.