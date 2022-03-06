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1 час назад

Зеленский провел переговоры с Илоном Маском. Видео

Александр Кузьмин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с основателем компании SpaceX Илоном Маском о доставке еще одной партии систем Starlink. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Поговорил с Илоном Маском. Я благодарен ему за поддержку Украины словами и делами. На следующей неделе мы получим еще одну партию систем Starlink для разрушенных городов», — написал он в Twitter.

Ранее Илон Маск, ранее предоставивший Украине оборудование для подключения к спутниковому интернету Starlink, отказался блокировать материалы российских СМИ в своей сети. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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