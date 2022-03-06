В России заявленные санкции Запада сочли мягкими

Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил, что санкции, о которых западные страны объявили после начала специальной военной операции на Украине, «на бумаге» выглядят мягче. Он сообщил об этом в интервью ГТРК-Урал, его цитирует ТАСС.

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«То, что появляется на бумаге после заявлений, оказывается мягче, чем это было объявлено изначально. Санкции, которые введены ЕС, США и рядом других стран в отношении России, обернутся для них серьезными убытками», — сказал он.

По его словам, сейчас важно спокойно пройти первый период введения санкций, их юридического оформления. При этом санкции открывают возможность для российских производителей, заключил Якушев.