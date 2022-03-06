В России заявленные санкции Запада сочли мягкими

Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил, что санкции, о которых западные страны объявили после начала специальной военной операции на Украине, «на бумаге» выглядят мягче. Он сообщил об этом в интервью ГТРК-Урал, его цитирует ТАСС.
«То, что появляется на бумаге после заявлений, оказывается мягче, чем это было объявлено изначально. Санкции, которые введены ЕС, США и рядом других стран в отношении России, обернутся для них серьезными убытками», — сказал он.
По его словам, сейчас важно спокойно пройти первый период введения санкций, их юридического оформления. При этом санкции открывают возможность для российских производителей, заключил Якушев.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что введенные западными странами санкции против России окажут существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными последствиями для многих государств. Фонд спрогнозировал рост цен во всем мире и неблагоприятные экономические потрясения для инфляции и для экономической активности «на фоне и без того повышенного ценового давления».