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13 минут назад

Премьер Израиля позвонил Путину

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Премьер Израиля позвонил Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пятого марта по взаимной договоренности состоялся краткий рабочий визит в Москву премьер-министра Государства Израиль Нафтали Беннета», — говорится в сообщении.

В канцелярии израильского премьера уточняется, что Нафтали Беннет после встречи с Владимиром Путиным провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Беннет вылетел в Германию, чтобы провести переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как пишет РИА Новости, российский лидер пояснил цели и задачи специальной военной операции на Украине и добавил, что они непременно будут реализованы.

Как подчеркнули в пресс-службе Кремля, Путин акцентировал внимание на том, что основная опасность на Украине исходит от «военных формирований неонацистов». По его словам, эти формирования совершают многочисленные военные преступления и используют террористические методы ведения боя, не заботясь о гражданском населении. Российский лидер подчеркнул, что Киев не выполняет обещания «прекратить это варварство».

Политика,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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