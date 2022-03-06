Премьер Израиля позвонил Путину

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Пятого марта по взаимной договоренности состоялся краткий рабочий визит в Москву премьер-министра Государства Израиль Нафтали Беннета», — говорится в сообщении.
В канцелярии израильского премьера уточняется, что Нафтали Беннет после встречи с Владимиром Путиным провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кроме того, Беннет вылетел в Германию, чтобы провести переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Ранее глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Как пишет РИА Новости, российский лидер пояснил цели и задачи специальной военной операции на Украине и добавил, что они непременно будут реализованы.
Как подчеркнули в пресс-службе Кремля, Путин акцентировал внимание на том, что основная опасность на Украине исходит от «военных формирований неонацистов». По его словам, эти формирования совершают многочисленные военные преступления и используют террористические методы ведения боя, не заботясь о гражданском населении. Российский лидер подчеркнул, что Киев не выполняет обещания «прекратить это варварство».