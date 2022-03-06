Премьер Израиля позвонил Путину

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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«Пятого марта по взаимной договоренности состоялся краткий рабочий визит в Москву премьер-министра Государства Израиль Нафтали Беннета», — говорится в сообщении.

В канцелярии израильского премьера уточняется, что Нафтали Беннет после встречи с Владимиром Путиным провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Беннет вылетел в Германию, чтобы провести переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как пишет РИА Новости, российский лидер пояснил цели и задачи специальной военной операции на Украине и добавил, что они непременно будут реализованы.