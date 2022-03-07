В МИД РФ озвучили последствия конфликта на Украине

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30 минут назад

МИД: конфликт на Украине приведет к новому качеству отношений России с ЕС и США

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что итог событий вокруг Украины приведет к новому качеству отношений России с Европой, США и НАТО. Об этом он рассказал в интервью РИА "Новости".

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Фото: ТАССТАСС

"Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом", - сказал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству составить перечень стран, которые ввели в отношении РФ, компаний, организаций и физических лиц санкции. Согласно соответствующему указу главы государства, кабмин должен в двухдневный срок определить перечень государств, совершающих против РФ, российских юридических лиц и физических лиц "недружественные действия".

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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