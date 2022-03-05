В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Захарова рассказала о 50 самолетах с оружием для Украины

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 4

В начале 2022 года на Украину прибыли почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова рассказала о 50 самолетах с оружием для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, военная помощь поступала из США, Британии, Канады, Польши, Литвы. В совместном заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова и главы ВСУ Валерия Залужного от 14 февраля говорится, что только за последний месяц на Украину поступило 2 тысячи тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты.

СМИ: Украина потребовала по тысяче долларов от нигерийских наемников

Захарова призвала страны ЕС и НАТО прекратить бездумную "накачку" нежизнеспособного киевского режима новейшими системами вооружений. Могут возникнуть колоссальные риски для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за ее пределами.

Политика,Валерий Залужный,Алексей Резников,Мария Захарова,МИД России,НАТО,ЕС,
168
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители