Захарова рассказала о 50 самолетах с оружием для Украины

В начале 2022 года на Украину прибыли почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, военная помощь поступала из США, Британии, Канады, Польши, Литвы. В совместном заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова и главы ВСУ Валерия Залужного от 14 февраля говорится, что только за последний месяц на Украину поступило 2 тысячи тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты.