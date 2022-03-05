В Турции заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле или Анкаре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя турецкого президента Ибрагима Калына.
«В ходе телефонных переговоров Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в пятницу, Зеленский сказал, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле, Анкаре, где захочет российский лидер», — сказал представитель Эрдогана.
Ранее он сообщал, что 6 марта должен состояться телефонный разговор Путина и Эрдогана, подчеркивая, что турецкий президент осуществляет «очень интенсивную дипломатию».
Сам Эрдоган заявлял, что Турция не будет нарушать обязательства перед альянсами, в которых состоит, но и не отвернется от Украины и России. По его словам, страна использует полномочия, данные ей Конвенцией Монтре в отношении движения судов в проливах, чтобы предотвратить эскалацию кризиса.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.