В Турции заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

«В ходе телефонных переговоров Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в пятницу, Зеленский сказал, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле, Анкаре, где захочет российский лидер», — сказал представитель Эрдогана.

Сам Эрдоган заявлял, что Турция не будет нарушать обязательства перед альянсами, в которых состоит, но и не отвернется от Украины и России. По его словам, страна использует полномочия, данные ей Конвенцией Монтре в отношении движения судов в проливах, чтобы предотвратить эскалацию кризиса.