Путин оценил ход проведения военной операции на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал, что проводимая РФ специальная военная операция на Украине идет «по плану и графику», и российская армия решит все стоящие перед ней задачи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У России хватит сил, чтобы выполнить задачи спецоперации на Украине действующими силами ВС РФ», — сказал Путин.

По его словам, в ходе операции была уничтожена почти вся военная инфраструктура Украины, а также практически завершена ликвидация противовоздушной обороны, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.