Путин назвал ключевое требование России к Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что ключевым требованием к Украине и основной целью военной спецоперации является демилитаризация. Это заявление глава государства сделал во время встречи с женщинами-пилотами, которая проходила 5 марта.

Он добавил, что нынешнее киевское руководство должно понять, что продолжение действий «в том же духе» может поставить под вопрос будущность украинской государственности.

«И если это произойдет — это будет целиком и полностью на их совести», — пояснил президент.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.