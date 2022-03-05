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46 минут назад

Путин назвал ключевое требование России к Украине

Газета.RuГазета.Ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ключевым требованием к Украине и основной целью военной спецоперации является демилитаризация. Это заявление глава государства сделал во время встречи с женщинами-пилотами, которая проходила 5 марта.

Он добавил, что нынешнее киевское руководство должно понять, что продолжение действий «в том же духе» может поставить под вопрос будущность украинской государственности.

«И если это произойдет — это будет целиком и полностью на их совести», — пояснил президент.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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