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2 часа назад

Лукашенко на лыжах с псом в руках сняли на видео

Александр Кузьмин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял своего шпица Умку на республиканский спортивный праздник «Минская лыжня-2022», который проходит под Минском. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе главы государства.

В частности, на видео попало, как белорусский лидер завершает эстафетную биатлонную гонку, передает лыжные палки помощнику, берет на руки пса, а затем обнимает его и гладит.

Отмечается, что команда Лукашенко одержала победу в соревнованиях. В ее состав вошли личный врач Светлана Коношенко, белорусская биатлонистка Людмила Калинчик и сын президента Николай.

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