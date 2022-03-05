Лукашенко на лыжах с псом в руках сняли на видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял своего шпица Умку на республиканский спортивный праздник «Минская лыжня-2022», который проходит под Минском. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе главы государства.

В частности, на видео попало, как белорусский лидер завершает эстафетную биатлонную гонку, передает лыжные палки помощнику, берет на руки пса, а затем обнимает его и гладит.