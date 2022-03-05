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16 минут назад

Лавров: Киев хочет спровоцировать конфликт между НАТО и Россией

Елена Прошина

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что огорчение президента Украины Зеленского невмешательством НАТО в конфликт говорит о том, что он стремится спровоцировать конфликт между Североатлантическим альянсом и РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Глава дипломатического ведомства добавил, что лидер Украины полагается на НАТО в решении конфликта, а озлобленные заявления Зеленского не добавляют оптимизма.

«Такой его "угар" милитаристский, говорит о том, что ему переговоры не нужны. Он человек настроения», — заявил Лавров.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. В Минобороны подчеркивают, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре с помощью высокоточного оружия.

Зеленский дал оценку переговорам с Россией

Ранее в НАТО заявили, что не будут вводить бесполетную зону над Украиной, как того потребовали в Киеве. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до прямого военного противостояния сил России и Запада на Украине еще далеко, добавив, что не знает ни одной западной страны, которая хотела бы отправить войска на украинскую территорию.

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