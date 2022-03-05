Захарова раскрыла пассажиров вылетевшего из Петербурга в Вашингтон "неопознанного борта"

"Неопознанный борт" из Санкт-Петербурга в Вашингтон вылетел, чтобы увезти на родину объявленных в США персонами нон грата российских дипломатов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание, что соответствующий рейс борта СЛО "Россия" "бойцы информационного фронта выдали одновременно за "бегство русских" и "попытку Москвы войти в контакт с американцами".
"Разочарую. Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых правительство США объявило persona non grata", - написала она.