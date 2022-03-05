Захарова раскрыла пассажиров вылетевшего из Петербурга в Вашингтон "неопознанного борта"

"Неопознанный борт" из Санкт-Петербурга в Вашингтон вылетел, чтобы увезти на родину объявленных в США персонами нон грата российских дипломатов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.