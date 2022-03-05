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3 часа назад

Лавров допустил отказ властей Мариуполя от гумкоридора

Алиса Селезнёва

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о появлении информации о том, что власти Мариуполя отказываются предоставить жителям возможность выйти по гуманитарному коридору. Об этом пишет ТАСС.

Лавров допустил отказ властей Мариуполя от гумкоридора
Фото: ТАССТАСС

Сегодня с 10:00 до 17:00 мск был объявлен режим тишины, о котором в ходе переговоров договорились российская и украинская стороны. В это время планировалось организовать гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе, чтобы эвакуировать мирных жителей.

Однако, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, солдаты националистического батальона «Азов» подорвали жилой дом в Мариуполе. После этого СМИ сообщили, что городские власти объявили о переносе эвакуации населения.

Появляется информация, что власти Мариуполя отказываются предоставить жителям возможность выйти по гуманитарному коридору, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сегодня в соцсетях уже появляется информация о том, что в ДНР сообщили, что власти Мариуполя отказываются предоставлять жителям возможность уйти по гуманитарному коридору, который был создан российскими военными», - сказал он.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что вся информация нуждается в проверке, однако такие действия похожи на «маневры киевского режима», пишет РИА Новости.

«К огромному сожалению, руководствующегося исключительно соображениями нагнетания конфронтации в грубо русофобском ключе и лишь на последнем месте у него судьбы мирных граждан, включая иностранных студентов», - подчеркнул Лавров.

Политика,Эдуард Басурин,Сергей Лавров,МИД России,
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