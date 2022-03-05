Лавров заявил об отказе властей Херсона от гуманитарной помощи

Отказ принимать гуманитарную помощь от России херсонскими властями похоже на манеры киевского режима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Есть информация, что власти Херсона отказались принимать гуманитарную помощь от РФ, это похоже на манеры киевского режима», - цитирует министра ТАСС.

Также он добавил, что появляется информация о том, что власти Мариуполя отказываются предоставить жителям возможность выйти по гуманитарному коридору, организованному 5 марта. При этом Лавров подчеркнул, что Россия с самого начала спецоперации заявила о готовности обеспечить гумкоридоры.

Напомним, 5 марта с 10:00 до 17:00 по московскому времени в Мариуполе и Волновахе действует режим тишины, о котором договорились российская и украинская стороны в ходе второго раунда переговоров. В это время организовываются гуманитарные коридоры, чтобы эвакуировать мирных жителей.

Однако в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи. Только четыре человека покинули город в обход.