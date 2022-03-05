Лавров заявил об отказе властей Херсона от гуманитарной помощи

Отказ принимать гуманитарную помощь от России херсонскими властями похоже на манеры киевского режима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Есть информация, что власти Херсона отказались принимать гуманитарную помощь от РФ, это похоже на манеры киевского режима», - цитирует министра ТАСС.
Также он добавил, что появляется информация о том, что власти Мариуполя отказываются предоставить жителям возможность выйти по гуманитарному коридору, организованному 5 марта. При этом Лавров подчеркнул, что Россия с самого начала спецоперации заявила о готовности обеспечить гумкоридоры.
Напомним, 5 марта с 10:00 до 17:00 по московскому времени в Мариуполе и Волновахе действует режим тишины, о котором договорились российская и украинская стороны в ходе второго раунда переговоров. В это время организовываются гуманитарные коридоры, чтобы эвакуировать мирных жителей.
Однако в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи. Только четыре человека покинули город в обход.
По данным штаба, националисты также отказались предоставить гуманитарный коридор оставшимся в Мариуполе. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, к полудню оттуда не вышел ни один человек.