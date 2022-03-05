Лавров обвинил Зеленского в попытке спровоцировать конфликт между Россией и НАТО

«И у меня возникает вопрос: если он так расстроился, что НАТО не вступилась за него, как он надеялся, значит он все-таки надеялся на урегулирование конфликта путем вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путем переговоров... Получается, что он все-таки стремится спровоцировать конфликт», — сказал Лавров, напоминая об упреках украинского президента в адрес НАТО за то, что альянс не захотел устанавливать над Украиной бесполетную зону.