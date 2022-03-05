Песков оценил возвращение зарубежных компаний

Зарубежные компании постепенно вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенное. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас нельзя говорить об инвестпривлекательности России, однако ситуация меняется и в конечном итоге придет время экономического роста. Он подчеркнул, что Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодные отношения с зарубежным бизнесом.
«На смену нынешней ситуации придет время бурного экономического роста», - цитирует Пескова ТАСС.
Свой бизнес в России приостановили уже десятки зарубежных компаний в разных областях экономики. О санкциях для российского сегмент заявили компании в сферах IT, развлечения, продуктов питания, авто и других. Всего более 80 организаций.