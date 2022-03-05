В Кремле назвали действия Запада экономическим бандитизмом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нынешняя ситуация в экономике России экстраординарна, в этой связи нужно принимать экстраординарные меры. Об этом сообщает РИА Новости.
Он также отметил, что планы по поддержке российской экономики в период ограничения против страны верстаются. В частности, Песков указал на то, что кабмин ежедневно ведет консультации с президентом.
По словам Пескова, за экономическим бандитизмом со стороны других стран должна последовать соответствующая реакция от России.
Представитель Кремля выразил уверенность, что зарубежные компании постепенно вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы наверстать упущенное. Он также подчеркнул, что на смену нынешней ситуации придет время активного экономического роста.
Ранее сообщалось, что о приостановке деятельности в России объявили многие иностранные компании, среди которых немецкие автоконцерны Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, шведская ИКЕА, крупнейшая мировая сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz, германский производитель программного обеспечения для организаций SAP и другие.