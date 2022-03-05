В Кремле назвали действия Запада экономическим бандитизмом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нынешняя ситуация в экономике России экстраординарна, в этой связи нужно принимать экстраординарные меры. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он также отметил, что планы по поддержке российской экономики в период ограничения против страны верстаются. В частности, Песков указал на то, что кабмин ежедневно ведет консультации с президентом.

По словам Пескова, за экономическим бандитизмом со стороны других стран должна последовать соответствующая реакция от России.

Представитель Кремля выразил уверенность, что зарубежные компании постепенно вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы наверстать упущенное. Он также подчеркнул, что на смену нынешней ситуации придет время активного экономического роста.