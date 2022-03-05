Песков раскрыл планы Путина на мартовские праздники

В праздничные дни марта президент России Владимир Путин будет работать, так как сейчас «не до выходных». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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В этом году 8 марта приходится на вторник, и правительство приняло решение перенести выходной с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Таким образом, россиян ждут три выходных дня подряд.

По словам Пескова, у президента мероприятий на выходные дни пока не запланировано, но ожидаются телефонные переговоры.

«Планы исключительно рабочие. Там есть и телефонные переговоры... Рабочие дни. Сейчас, конечно, не до выходных», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий. Украина в ответ заявила о введении военного положения на всей территории страны и разорвала с Россией дипломатические отношения.